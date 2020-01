Grundsätzlich ist es schwierig, mit Freunden inhaltlich über Probleme im Job zu sprechen und ihnen wirklich weiterzuhelfen. Jeder arbeitet in einem bestimmten Berufsfeld, in dem die anderen meist keine Experten sind. Wenn, dann ziehe ich in solchen Fällen ehemalige Berufsschulkolleginnen und -kollegen zurate, mit denen ich noch in Kontakt stehe. Die sind dann in der Materie und haben selbst ähnliche Probleme."

Das denkt Chef Lasse Rheingans:

"Wenn es etwas gibt, das einen belastet oder etwas Besonderes im Job passiert ist, kann man sich natürlich Rat bei Freunden holen und mit ihnen über die Arbeit sprechen. Wenn aber alles so ist wie immer, sollte der Job keinen großen Anteil an den Gesprächen haben. Man sollte mit Freunden über schöne Dinge sprechen, sich ablenken und von der Arbeit erholen. Ständig an die Arbeit zu denken, macht nur krank.