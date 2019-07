Erst spät habe ich wirklich gemerkt, welches Privileg die freie Zeiteinteilung im Studium war.

Zwar habe ich mich auch oft "Ich habe keine Zeit" sagen hören, doch die habe ich dafür genutzt, mich politisch zu engagieren, alles was mich interessiert einmal auszuprobieren, Freunde zu besuchen, die in anderen Städten studieren, oder nebenher zu arbeiten. Ich habe versucht, all das im Arbeitsleben fortzuführen, aber es klappt nicht.

Hätte ich diese Zeit wieder, ich müsste nicht lange überlegen, was ich damit anfangen soll: Jeden Tag Sport machen, regelmäßig mit Freunden kochen, spontan verreisen, Musik machen, endlich wieder ein Buch lesen, sich für seine Ideale engagieren.

Mit Freunden möchte ich gerne eine Partei gründen, die jenseits von populistischen Geschrei und Worthülsen mit Vernunft und Ehrlichkeit Probleme angeht und an eine respektvolle Diskussionskultur glaubt. Werte, die ich zurzeit oft auf schmerzliche Weise vermisse. Wir glauben, es ist eine gute Zeit dafür.

Beginnen können wir die Arbeitszeitrevolution, indem wir darauf bestehen, jede Woche nur vier Tage zu arbeiten und dabei die Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Den Freitag können wir dann endlich wörtlich nehmen und zu Hause bleiben.

Ja, wir können das fordern. Denn die Personalabteilungen haben inzwischen begriffen, dass die Generation Y andere Ideale und Ziele hat.

Wir sind so gut ausgebildet, wie lang keine Generation vor uns. Wir sind viele. Die Firmen brauchen uns. Mit Gleitzeit und Home Office versuchen sie, uns entgegen zu kommen. Das macht zwar das Arbeitsleben komfortabler, führt aber keineswegs dazu, dass wir weniger arbeiten. Wir sind topmotiviert unser Können in den Beruf einzubringen, aber im Gegenzug möchten wir, dass die Arbeitgeber auch auf unsere Bedürfnisse eingehen.

Immerhin: Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat gerade das 200-Seiten-Dokument "Arbeiten 4.0" vorgestellt. Darin: Ideen, wie man den klassischen Acht-Stunden-Tag abschaffen kann. (sueddeutsche.de)

Unser Arbeitsumfeld ändert sich rasant, viele Jobs werden in Zukunft von Computern übernommen werden und damit wegfallen. Es ist unsere Chance, diesen Wandel mitzugestalten. Wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft unvorstellbar erscheinen, dass wir früher jede Woche 40 Stunden gearbeitet haben.

Unsere Eltern und Chefs werden uns bestimmt vorwerfen, wir seien zu bequem. So sei das Arbeitsleben nun mal, sie selbst hätten früher schließlich auch so viel gearbeitet.

Dabei lässt sich der Wert, den wir in eine Gesellschaft einbringen, nicht nur am Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt bemessen. Die Zukunft gehört uns. Es wird Zeit, dass wir sie nach unseren Wünschen und Wertvorstellungen gestalten.

Wenn ich an das Jahr 2016 denke, an einen zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump zum Beispiel und die Wahlerfolge der AfD, dann ist das wichtiger denn je.

Ich arbeite gerne. Wirklich. Ich glaube nichts ist unbefriedigender als ein Leben ohne Arbeit, ohne Ziel. Aber meine Träume und Wünsche werden nicht in einem Großraumbüro mit Blick in den Innenhof wahr. Zumindest nicht alle.