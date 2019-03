Gerechtigkeit

"Der Brexit ist mir richtig peinlich": So blicken junge Briten auf den ungewissen EU-Austritt

In der vergangenen Woche erreichte das Brexit-Chaos in Großbritannien einen neuen Höhepunkt. Gleich dreimal wurde im britischen Parlament abgestimmt: Am Dienstag entschied sich die Mehrheit der Abgeordneten abermals gegen den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Am Mittwoch stimmte die Mehrheit der Abgeordneten dann gegen einen ungeordneten Ausstieg. Im dritten Votum entschied sich das britische Unterhaus dann schließlich für eine Fristverlängerung. Großbritannien soll die EU nicht wie geplant am 29. März verlassen. Einen Aufschub kann Großbritannien aber nicht alleine entscheiden, erst müssen die anderen EU-Staaten zustimmen.

Die Situation in Großbritannien bleibt also verfahren. Wie die Zukunft für junge Menschen in Großbritannien aussieht, ist nach wie vor unklar.

Eine Umfrage, die von den Organisationen "Our Future, Our Choice" und "For our Future's Sake" in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass sich die Mehrheit der jungen Menschen ein zweites Referendum wünscht. Nur neun Prozent sind gegen ein neues Referendum (Guardian). Was die Studie auch zeigt: von den schätzungsweise zwei Millionen jungen Menschen, die 2016 noch zu jung waren, um zu wählen, aber mittlerweile das Wahlalter erreicht haben, würden bei einem zweiten Referendum 74 Prozent für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stimmen.

Wir haben mit vier jungen Britinnen und Briten gesprochen und sie gefragt, wie sie die Stimmung zum Brexit momentan wahrnehmen. Was macht sie wütend, was lässt sie hoffen?