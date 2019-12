"Die Mieten sind so hoch, und auf der Bank bekommen wir eigentlich keine Zinsen für unser Erspartes, also können wir auch stattdessen einen Kredit abbezahlen", sagt Anna. Sie arbeitet seit einem Jahr als Projektmanagerin und wohnt gerade seit ihres Masterabschlusses im Ausland wieder bei ihren Eltern.

Zu ihrem Job pendelt sie 64 Kilometer in die Nähe des Flughafens der Landeshauptstadt. Jeden Tag fährt sie etwa eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit. Das bleibt so, wenn sie Ende des Jahres in das eigene Haus ziehen – nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Auf die Frage, ob sie die eingeschränkte Flexibilität durch den Hauskauf nicht störe, antwortet Anna, dass sie darüber natürlich nachgedacht habe. Aber selbst, wenn sie in den Speckgürtel von Stuttgart ziehe, hätte sie einen fast ebenso langen Arbeitsweg. Außerdem bedeute der Hauskauf nicht, dass sie für immer an diesen Ort gebunden sei. Für die beiden stehe auch im Raum, ihr Wohneigentum in ein paar Jahren zu vermieten, umzuziehen und an einem anderen Ort vielleicht sogar selbst ein Haus zu bauen.

Über einen privaten Kontakt erfuhren sie vom Verkauf der Doppelhaushälfte. Die zwei hätten von Wohneigentum geträumt, sich die Kaufentscheidung aber nicht leicht gemacht.