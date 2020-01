Einer dieser festen Bräuche ist für mich das nahende Wochenende am Freitagnachmittag. Ich habe zwar die gleichen Aufgaben wie in allen anderen Stunden der Woche auch, nur das Gefühl ist ein anderes. Als wäre ich in Watte gepackt. Hier an meinem Schreibtisch kann mir gerade nichts und niemand etwas anhaben.

In Gedanken male ich mir aus, was ich in den kommenden zwei Tagen erleben werde.

Ich räume meinen Schreibtisch auf und hole mir vielleicht noch einen letzten Kaffee. Ich lege meine Kopfhörer bereit und überlege mir, welchen Song ich gleich auf dem Weg zur U-Bahn in voller Lautstärke mit einem Grinsen im Gesicht hören werde. Manchmal lässt allein der Gedanke daran schon meinen Kopf im imaginären Takt wippen. Ich habe den Soundtrack der letzten Stunde in mir und feiere meine eigene kleine Party – ganz still, nur für mich. Und mit riesigem, wissenschaftlich belegten, Verzögerungsgenuss.

Holt mich die letzte Stunde dann ab, gehen wir gemeinsam raus, genießen die frische Luft und lassen uns die Freiheit um die Nase wehen. Neigt sich der Freitag dem Ende entgegen, müssen wir uns schließlich verabschieden. Bye bye, liebe letzte Arbeitsstunde, es war sehr schön.

Der Abschiedsschmerz ist erträglich, denn wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Thank God it's Friday!