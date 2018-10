Fühlen

Warum Fetisch-Sex besser als Blümchen-Sex ist

Das haben wir uns auf der Fetisch-Messe 2018 in Berlin erklären lassen.

Wer die Halle der Fetisch-Messe in Berlin betritt, riecht erst einmal: Latex. Und zwar nicht, weil hier Kondome in allen Farben und Variationen angeboten werden, sondern: Latexkleider, Latexmasken, und für die, die es besonders lieben: Latex-Ganzkörper-Anzüge. Wer das glitschige Material mag, wird hier definitiv fündig. Aber wie fühlt es sich eigentlich an, so von Kopf bis Fuß in Latex? Und was ist mit den ganzen anderen Fetisch-Werkzeugen, die hier angeboten werden - wer benutzt sie, und warum?

Wir haben mit Besuchern der Messe gesprochen, die Interviews siehst du im Video.