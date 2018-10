Haha

Cremig: Robert (Habeck) und Christian (Lindner) necken sich bei Anne Will – hier sind die lustigsten Tweets

"Mensch, Roooooobääärt"

Eigentlich sollte es in der Talkshow von Anne Will um Hessen gehen. Den Landtag in Wiesbaden. Den Abstieg der SPD nach der Wahl. Das Schicksal von Volker Bouffier. Und so weiter. Doch statt der Landtagswahl (alles dazu steht hier) ging es um etwas ganz anderes: Männerfreundschaft.

Denn innerhalb weniger Minuten übernahmen zwei Männer die Sendung, die zwischen Darmstadt und Kassel gar nicht zur Wahl standen: Grünen-Chef Robert Habeck und sein FDP-Kollege Christian Lindner. Die beiden philosophierten, quatschen und ermahnten sich gegenseitig so wortreich, dass die anderen Gäste kaum zu Wort kamen. (Für's Protokoll, das waren: SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die SPIEGEL-Journalistin Christiane Hoffmann und der Politologe Hans Vorländer)

Dabei zeigten die beiden jeweils eine Seite an sich, die viele noch gar nicht kannten:

Sie duzten sich