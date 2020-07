Mit bento hat sie im Videointerview darüber gesprochen, wie sie es so jung an die Spitze einer Universität geschafft hat, ob in ihrem Job noch Zeit für Netflix bleibt – und warum Frauen härter für den Erfolg kämpfen müssen als Männer.

bento: Wer in Deutschland eine Universität leitet, ist im Schnitt 59 Jahre alt und in der Mehrheit männlich (CHE). Beides trifft auf Sie nicht zu. Wie haben Sie das geschafft?

Susanne Menzel: Ich habe meinen Karriereweg nicht geplant. Es war eigentlich immer so, dass gerade eine Position frei war oder eine Person gesucht wurde – zum Beispiel damals eine Vizepräsidentin hier an meiner Uni in Osnabrück. Ich kam gerade aus der zweiten Elternzeit zurück und dachte eigentlich, ich starte jetzt in der Professur wieder durch.