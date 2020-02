Die Theorie

Jeder will eine saubere Küche, keiner will sich drum kümmern. Ökonomen sprechen hier von einem Allmendeproblem und der "Tragedy of the Commons". Die Tragödie droht jedes Mal, wenn viele Parteien gemeinsam eine Ressource nutzen, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Jeder nimmt mehr als seinen fairen Anteil (oder trägt — wie bei der sauberen Küche — weniger dazu bei), am Ende schaden sich damit alle selbst.

Ein gutes Beispiel ist das Weltklima. Wenn die Menschheit die Atmosphäre weiter aufheizt wie bisher, rottet sie sich selbst aus. Aber alle Länder fürchten, mit strengen Klimagesetzen ihrer eigenen Wirtschaft zu schaden. Die USA verpesten seit Jahrzehnten das Klima, sagt China. China ist längst genauso schlimm, sagen die USA. Fast wie an eurem WG-Tisch.