Ich empfehle Ihnen, sich mit Ihrer Mitbewohnerin zusammenzusetzen und gemeinsam Regeln festzulegen. Dabei kann sie auch erst einmal ihre eigene Position darlegen und vorschlagen, wie Sie und Ihre Mitbewohnerin es künftig machen könnten, so dass es für beide in Ordnung ist. Ein Thema kann dabei auch die Benutzung der Geschirrspülmaschine sein – also werden drei Teller mit der Hand abgewaschen und wann wird die Geschirrspülmaschine gestartet?

Ich rate Ihnen, Ihrer Mitbewohnerin zu sagen, was Sie an ihrem Verhalten beobachten und Ihnen nicht gefällt. Sie sollten auf jeden Fall auch ansprechen, dass der Freund Ihrer Mitbewohnerin bei Ihnen duscht und Sie ihr das in Rechnung stellen müssten, wenn es regelmäßig ist.