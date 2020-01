Sie können sich absprechen, wie viel Rücksicht Ihre schwangere Mitbewohnerin nehmen kann, wenn Sie zum Beispiel bei einer Party länger laut sein wollen und Sie können im Gegenzug anbieten, ihr beim Tragen zu helfen. Dafür kann Ihre Mitbewohnerin dann eine andere Aufgabe übernehmen, zum Beispiel den Einkauf koordinieren. Am besten wäre es, am Ende einmal aufzuschreiben, was Sie besprochen haben und woran Sie sich halten wollen. Schließlich hat das Aufräumen in der Vergangenheit meist nicht so gut geklappt. Das Regelwerk können Sie dann alle unterschreiben und gut sichtbar aufhängen."