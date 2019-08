Wenn es um Wut und Rache geht, rate ich immer dazu, die Gefühle nicht an anderen auszulassen. Meist hat das gar nicht mit Ihrem Umfeld, Ihren Mitbewohnerinnen, Ihrem Partner oder Freundinnen zu tun. Wie viel Wut und Rache Sie in sich verspüren, liegt vielmehr an Ihrer eigenen Biografie und Sozialisation. Ich empfehle Ihnen: Reden Sie mit Freunden darüber, gehen Sie laufen oder kaufen Sie sich einen Boxsack. Am besten noch: Nehmen Sie Ihren Hut und ziehen Sie aus."