Gerechtigkeit

Politik und Popcorn: Warum Jan Böhmermanns SPD-Kandidatur eigentlich traurig ist

Zivilcourage bedeute, nicht vorbeizugehen, wenn jemand hilflos und verletzt am Boden liege - und hilflos und verletzt sei für ihn die Sozialdemokratie in Deutschland. Deshalb werde er, Jan Böhmermann, um den Vorsitz kandidieren. So meldet sich also Deutschlands berühmtester Comedian aus der Sommerpause zurück.

In einer siebenminütigen Antrittsrede verteilte Böhmermann einige Breitseiten gegen andere SPD-Größen ("Ich habe bisher [...] noch keinem Angriffskrieg zugestimmt, lieber Frank-Walter"). Eine Website lädt zum digitalen Bürgerdialog ein. Das i-Tüpfelchen: Die Social-Profile Böhmermanns tragen nun einen SPD-Look mit Fotos, die aussehen, als hätte sie ein Grundschullehrer aufgenommen.

Und ganz Deutschland grinst und greift zum Popcorn. Mit Ausnahme der anderen Kandidatinnen und Kandidaten der SPD vielleicht.