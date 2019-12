Andreas: In diesen Fragen stecken meist viel Sorge. Wir nennen das in der Psychologie die VW-Regel. Hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Die meisten Eltern wünschen sich für ihre Kinder Sicherheit. Wenn sie sich absolut nicht vorstellen können, was ihr Kind eigentlich arbeitet, sind sie verunsichert.

bento: Wir haben die Fragen unserer Leserinnen und Leser gesammelt, die sie regelmäßig von ihrer Familie gestellt bekommen. Eine davon haben Sie eben schon selbst angesprochen. Wie erkläre ich meinen Eltern verständlich, was ich eigentlich tue?

Andreas: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns je nach Beruf eine fachspezifische Sprache angeeignet haben, die Menschen außerhalb der Branche nicht zwangsläufig verstehen. Es kann also helfen, sich Gedanken zu machen, mit welchen einfachen Sätzen ich meine Tätigkeit verständlich beschreiben kann. Am besten klare Bilder verwenden, die sich jeder vorstellen kann und sich regelmäßig rückversichern, ob alles angekommen ist und nicht in lange Monologe verfallen. Wichtig ist es, nicht oberlehrerhaft rüberzukommen und dem anderen das Gefühl zu vermitteln, er sei zu doof, den Job zu verstehen.