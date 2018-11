Wenn Christina Rählmann zu ihrem Büro will, muss sie vorbei an vielen weißen, alten Männern. Sie hängen im Flur, eine Galerie ihrer Vorgänger. Am 12. November 1918 wurde Frauen in Deutschland das Recht eingeräumt zu wählen und sich zur Wahl zu stellen. In der Kleinstadt Mettingen im Tecklenburger Land, irgendwo zwischen Rheine und Osnabrück, gab es trotzdem weitere 96 Jahre nur männliche Bürgermeister. Erst 2014 wurde die damals 34-jährige Christina Rählmann als erste Frau in Mettingen zur Bürgermeisterin gewählt. Sie ist damit auch heute bundesweit in der absoluten Minderheit: Nur 9,6 Prozent der Kommunen werden von Frauen geführt.