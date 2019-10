Vor einigen Wochen hatte ich mich dazu entschlossen, aus meiner Heimat an das andere Ende von Deutschland zu ziehen und einen neuen Job zu beginnen.

Gerade war ich zufrieden – aber in den Wochen zuvor fühlte sich das noch ganz anders an. Ich hatte mir stundenlang den Kopf zebrochen, ob ich meine Freunde und Eltern wirklich verlassen sollte. Ein Bayer in Hamburg – kann das gut gehen? Und diese Entscheidung ist erst der Anfang. Es fühlt sich an, als müsste ich in den nächsten Jahren die Weichen für den Rest meines Lebens stellen: Welche Geldanlage ist sinnvoll? Wohnung mieten oder kaufen? Vielleicht mal Nachwuchs bekommen?