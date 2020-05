"Die Leute denken, wenn man bei einem Majorlabel unter Vertrag ist, setzt auf einmal der Geldregen ein. So ist das aber nicht", sagt Roy. Das Geld von Sony und alles, was sie in den vergangenen Jahren bei Auftritten verdient haben, hätten sie wieder in ihre Musik gesteckt, in neues Equipment und die Dreharbeiten für ihre Musikvideos.

Aber es ist nicht nur der finanzielle Verlust: Auch die Reputation, die sie durch die Auftritte auf den Festivals in der Musikszene gewonnen hätten, bleibt jetzt aus. Ob sie im kommenden Jahr wieder in deren Line-up stehen, weiß niemand.

Zu Hause eingesperrt

Auch Patricia Ivanauskas weiß nicht, wie es weitergeht. Die 28-jährige Münchnerin hat im vergangenen Oktober ihre Schauspielausbildung beendet. Danach lief es gut an für sie. Um nicht zu sagen, sehr gut: Schon ein paar Wochen vor Ende der Ausbildung habe sie ein Engagement an einem freien Theater in München bekommen, erzählt Patricia am Telefon. Im Januar habe sie eine kleine Sprechrolle in dem Kinofilm "Caveman" mit Moritz Bleibtreu ergattert, sie habe sogar eine Szene mit ihm spielen dürfen. Im Februar sei ihr dann eine Hauptrolle angeboten worden, in der Vorabend-Familienserie "Dahoam is Dahoam" im Bayerischen Rundfunk.