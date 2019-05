Aber mit der Zeit wurde meine eigene Zukunftsvorstellung immer diffuser.

Natürlich studiere ich Germanistik, weil ich Literatur liebe, weil Schreiben das einzige ist, von dem ich denke, dass ich es okay kann. Aber nur, weil man gerne liest und schreibt, muss man nun wirklich nicht Germanistik studieren.

Es sind weitere drei – mit Master fünf – Jahre, in denen ich mir vorgaukle, ich weiß danach genau, was ich will. Vielleicht weiß ich das dann auch. Hoffentlich weiß ich das dann. Aber mit Anfang 20 ist es verdammt schwierig, sich vorzustellen, was man bis zur Rente tagein tagaus machen will. Vielleicht fehlt mir und allen anderen, die sich eventuell auch so fühlen, einfach eine Passion. Keine Ahnung. Vermutlich ist es aber das normale "Was will ich vom Leben?"-Geschwafel einer gerade so nicht mehr Teenagerin.

Aber was will ich jetzt mit dem Ganzen überhaupt sagen? Dass es gut und richtig ist, dass wir uns als Kind die Zukunft einfach vorstellen. Meistens merkt man von allein, dass das nicht so ist. Manche können ihren Traum, Astronautinnen zu werden, tatsächlich verwirklichen. Und manche brauchen halt noch ein paar Jahre, um überhaupt zu wissen, was man vom Leben will. Und das ist okay.

Man sollte seine Träume niemals wegwerfen, weil jemand sagt, das sei blöd und nicht realisierbar.

Es sei denn, man möchte Schauspielerin werden, aber bekommt schon zwei Wochen vor der Schulaufführung schweißnasse Hände und stottert die einzigen anderthalb Sätze, die man sagen muss, unverständlich hervor.