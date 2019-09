bento: Lernt man auf Wanderschaft in der Natur besser?

Manoel: Es geht weniger um das Erlernen fachlicher Kenntnisse, auch wenn einige Teilnehmende sicher konkrete Dinge lernen – wie Navigieren oder welche Kräuter man essen kann. Es geht vielmehr um soziales Lernen: Wie funktioniert eine Gruppe? Wie kann ich meine Mitmenschen besser verstehen? Wo endet meine Komfortzone und wie kann ich sie erweitern? Das klappt beim Lernen auf Wanderschaft besser als in einem abstrakten Setting an einer Uni.

bento: Wie ein Studium Generale oder ein persönliches Coaching? Wieso nennt ihr euch dann Uni?

Manoel: Ja, vielleicht eine Mischung aus beidem. Bewusstseinsarbeit und praktisches Lernen gehen Hand in Hand. Der Uni-Charakter ist wichtig, weil es nicht nur um das reine Laufen geht, sondern eben auch ums Lernen. Ein Lernen nach eigenen Interessen und Bedürfnissen.



In der öffentlichen Wahrnehmung haben Institutionen wie Hochschulen oder Ausbildungsstätten den Begriff des Lernens gepachtet. Wir wollen klarmachen, dass selbstbestimmtes und freies Lernen genauso legitim ist.



bento: Ist es ein Modell für alle großen Unis und was könnten Hochschulen von der Wanderuni lernen?

Manoel: Beim Wanderuni-Modell lernt man viel über sich selbst und sich auf andere einzulassen. Das funktioniert in einer kleinen Gruppe vermutlich besser als an großen Unis. Aber man müsste es ausprobieren. An Hochschulen gibt es einen Lehrplan und am Ende des Semesters wird das Erlernte in Prüfungen und Hausarbeiten kontrolliert. In der Wanderuni ist zu Beginn nicht klar, was am Ende rauskommt.



Ich habe zum Beispiel gelernt, wo meine Komfortzone endet. Bis zum Schluss fand ich es unangenehm, bei fremden Menschen zu klingeln und sie nach einem Schlafplatz zu fragen. Dass nicht vorher schon feststeht, was dabei rauskommen muss, könnten sich Unis von der Wanderuni abschauen. Außerdem mehr Vertrauen in die eigene Neugier und die Freude am Lernen, ohne dass exakt vorgegeben ist, was, wann und wie gelernt wird.



bento: Und gerade was die aktuelle Klimabewegung angeht: Sollte jeder und jede Studierende den Klimawandel "hautnah" erleben – so wie du es eingangs beschrieben hast?

Manoel: Ich glaube, dass es viele Wege gibt, um sich für die Bedrohungen durch den Klimawandel zu sensibilisieren. Und so gut wie jeder Mensch spürt ja die Folgen, auch ohne Wanderuni. Nichtsdestotrotz tragen Erfahrungen wie unsere auf jeden Fall dazu bei, das eigene Bewusstsein noch stärker zu schärfen und Entwicklungen zu sehen, die im Alltag verborgen bleiben.