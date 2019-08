Beim Carsharing in Deutschland dominieren bisher klar Daimler und BMW mit "car2go" und "Drive Now". Jetzt will auch Volkswagen in das Geschäft einsteigen – mit einem rein elektrischen Fuhrpark. Ab dem zweiten Quartal 2019 soll es mit einer Flotte von 1500 E-Golf in Berlin losgehen, später folgen 500 E-Up-Kleinwagen.