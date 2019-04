Streaming

Liebe Serien-Shamer, bitte macht anderen ihre Freude nicht kaputt

Ich scrolle durch meinen Twitter-Feed. Game of Thrones scheint wohl wieder zurück zu sein. "Winter is here", lese ich überall. Aber nicht alle freuen sich darüber: "Boah, jetzt geht diese blöde Serie wieder los. Also ich habe ja bisher keine einzige Folge geschaut", schreibt einer meiner Follower. Ein anderer schließt sich ihm an und fügt hinzu: "Verstehe den Hype wirklich nicht."

Auch unter Kolleginnen oder an der Uni höre ich immer wieder solche Kommentare. Aber warum nur? Ich finde nichts überflüssiger als die Aufregung über Serien. Schon lange vor Staffelbeginn schwärmten meine Freundinnen und Freunde davon, einige von ihnen schmückten ihre Tweets und Instagram-Storys mit heulenden Emojis und Jon Snow-GIFs. Schön für sie, dachte ich mir, ein Grund zur Freude ist immer gut.

Eine Gruppe von Menschen würde mir aber nicht zustimmen: die Serien-Shamer.

Sie können der Serien-Freude der anderen nicht viel abgewinnen. Ihre Mission lautet daher: Freude killen. Aber wie gehen sie dabei vor? Ganz einfach. Sie kommentieren und torpedieren ungefragt mit Sätzen wie diesen: