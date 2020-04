Larissa: Ich habe Modedesign studiert und nach meinem Studium fast eineinhalb Jahre als Stylistin bei einem großen Onlineshop gearbeitet. Ich mag den Beruf der Stylistin, mache ihn auch immer noch nebenbei als Freelancerin. Aber ich war einfach neugierig, was es noch so gibt im Modebereich – vielleicht etwas Ausgefallenes, wovon man nicht so oft hört. Als ich mich online informierte, stieß ich auf den Beruf des Visual Merchandisers, das fand ich gleich spannend. Erst fing ich bei einer großen Sportmarke an, jetzt bin ich bei Freizeitmode gelandet. Man kann aber auch eine Ausbildung im Visual Merchandising machen und es sogar studieren.

bento: Welche besonderen Fähigkeiten braucht man in dem Job?

Larissa: Dass man kreativ sein und ein ästhetisches Empfinden haben sollte, erklärt sich von selbst. Außerdem sollte man Ahnung von Mode haben und davon, was zueinander passt – nicht nur farblich, sondern auch von den Materialien her. Und man muss in der Lage sein, den eigenen Geschmack zurückzustellen. Du kannst diese Jacke mit Blumenmuster noch so toll finden, wenn sie sich nicht verkauft, gehört sie nicht an die beste Stelle im Laden. Führungsfähigkeiten sind wichtig, denn Visual Merchandiserinnen sind meist nach dem Store-Manager die ersten Ansprechpartner für die Mitarbeitenden. Und man muss teamfähig sein, denn es gibt häufig mehrere Visual Merchandiser in einem Shop, oft nach Flächen oder Etagen eingeteilt.

bento: Sieht dein Job in allen Unternehmen gleich aus?

Larissa: Jeder Laden kann Visual Merchandiserinnen beschäftigen – Möbelhäuser zum Beispiel, Spielzeuggeschäfte oder auch Buchläden. Es gibt Geschäfte, die bekommen täglich Warenlieferungen, da plant man also jeden Tag ab früh morgens ein neues Konzept. Eine Freundin von mir arbeitet in einem Möbelhaus, die bekommen nur alle zwei bis drei Wochen neue Produkte. Die Art und Menge der Waren gestalten den Job also sehr unterschiedlich. Außerdem kommt es darauf an, was das Unternehmen will: Mein aktueller Arbeitgeber legt den Fokus darauf, welche Produkte sich am besten verkaufen – also den Kundinnen offensichtlich am besten gefallen. Darauf richten wir viel im Raum aus.