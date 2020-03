Julia Köhne, 28, arbeitet selbstständig als virtuelle Assistentin.

bento: Julia, virtuelle Assistentin – das klingt nach Siri und KI. Was machst du genau?

Julia: Ich unterstütze Unternehmerinnen, Berater oder Teams in größeren Firmen. Virtuelle Assistentinnen und Assistenten können sich auf alles spezialisieren, was ihnen liegt: Bilder bearbeiten, Texte erstellen, Termine für Arztpraxen koordinieren. Das ist das Tolle an dem Beruf. Ich selbst mache vor allem Social Media, Event-Planung und Buchhaltung. Ich nehme meinen Kundinnen und Kunden die Aufgaben ab, die sie abgeben wollen, aber eben virtuell. Ich arbeite nicht in den Unternehmen, sondern von zu Hause – oder von wo auch immer ich will.