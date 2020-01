bento: Was hast du zum Beispiel gestern gemacht?

Johanna: Gestern habe ich zum Beispiel mit einem Kollegen aus dem Sales-Team besprochen, was wir einem Kunden von uns anbieten können, um neue Projekte zu gewinnen. Dafür rede ich mit der Produktion darüber, wie viel Kapazität wir aufbringen können, und erarbeite mit dem Kreativ-Team Ideen für neue virtuelle Umgebungen für den Kunden. Alle Informationen gebe ich dann wieder an den Sales-Kollegen weiter, der daraus ein konkretes Angebot erstellt, das er und ich gemeinsam dem Kunden vorstellen werden.

bento: Was hast du gelernt, um Virtual-Reality-Spezialistin zu werden?

Johanna: Ich bin gelernte Automobilkauffrau und habe nach der Ausbildung noch Medienwirtschaft studiert. Das Thema CGI, also am Computer geschaffene Welten, ist auch in der Automobilbranche sehr groß. Wenn du eine Autowerbung siehst, dann fahren die Autos für gewöhnlich durch animierte Umgebungen – auf die Erschaffung solcher Welten ist die Firma, in der ich jetzt arbeite, spezialisiert. Durch meine Ausbildung im Automobil- und das Studium im Medienbereich habe ich dann meine Stelle bekommen. Das Technische war für mich komplett neu, da habe ich mich das erste halbe Jahr erst einarbeiten müssen.

Anfangs habe ich nur Automobilkunden betreut. Für einige Autohersteller haben wir 3D-Fahrzeug-Konfiguratoren entwickelt. Irgendwann fragte ein Kunde, ob man den Innenraum seines Wagens nicht mit einer VR-Brille erlebbar machen könnte, so, als würde der Nutzer im Auto sitzen. Die Nachfrage danach stieg auch bei anderen Kunden. So wuchs ich in den VR-Bereich. Inzwischen arbeite ich in unserem "Kreativ-Standort" in Hamburg, wo wir virtuelle Welten für Kunden aus allen Bereichen entwerfen.