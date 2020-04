Wie werde ich Virologe?

Wenn du Virologe oder Virologin werden willst, musst du nach dem Abitur studieren. Ein eigenständiges Fach "Virologie" gibt es an Universitäten allerdings nicht. Daher musst du dich entscheiden, ob du Medizin oder Fächer wie (Mikro-)Biologie, Biochemie oder Biotechnologie oder Bioinformatik studieren möchtest.

Wenn du dich für das Medizinstudium entscheidest, hat dies den Vorteil, dass du während des Studiums den menschlichen Körper genau kennenlernst und damit einschätzen kannst, wie sich Viren auf den Menschen auswirken. Allerdings musst du nach mindestens zwölf Semestern Regelstudienzeit noch eine fünfjährige Facharztausbildung für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie absolvieren. Wesentlich schneller geht es da mit den Biologie-Studiengängen. Um dich hier für die Virologie zu qualifizieren, solltest du mindestens einen Master oder Doktortitel haben, schon während des Studiums deinen Schwerpunkt auf "Virologie" setzen und genügend Praxiserfahrung sammeln.

Das Einstiegsgehalt ist davon abhängig für welchen Studienweg du dich entscheidest. Fachärzte werden nach Tarif bezahlt und erhalten am Anfang 4.631,23 Euro brutto im Monat. Das Einstiegsgehalt von Biologen unterscheidet sich je nach Abschluss und ob sie im öffentlichen Dienst an Instituten oder beispielsweise in einem Pharmaunternehmen angestellt sind. In der freien Wirtschaft liegen die Gehälter deutlich höher als in der Forschung. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Entgelt von Biologen bei etwa 4.977 Euro brutto im Monat (Bundesagentur für Arbeit).

