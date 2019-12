Zeit könne man in vier Phasen unterteilen, erklärt Ulrich Reinhardt.

Und zwar in Schlaf, Determinationszeit (klassische Arbeitszeit), Dispositionszeit (freie Zeit) und Obligationszeit (Dinge, die man außerhalb des Arbeitsverhältnisses tun muss, wie zum Beispiel Einkäufe, Post beantworten, etc.). Es sei sinnvoll, sich für die letztgenannte Kategorie ein Zeitfenster festzulegen. "Dann kann man vorher in Ruhe auf dem Balkon Kaffee trinken und danach fernsehen oder Spazieren gehen. Ohne, dass man ein schlechtes Gewissen hat", sagt der Freizeitforscher.

Auch Jasmin Weber, 27, Beraterin in einer PR-Agentur, hat freitags frei. "Der Vormittag ist mir inzwischen schon fast heilig", erzählt sie. "Da genieße ich die Zeit nur für mich." Sie schläft aus, frühstückt ausführlich und arbeitet dann in Ruhe ihre To-Do-Liste ab. Am frühen Nachmittag ist sie damit meist fertig. "Für mich kann das Wochenende dann wirklich Wochenende sein. Was andere da noch erledigen müssen, habe ich schon am Freitag gemacht", sagt sie.

Eignet sich also der Freitag am besten als freier Tag, um schon alles zu erledigen, wie Jasmin es macht?

Das sei individuell unterschiedlich, erklärt Ulrich Reinhardt. "Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich allerdings für den Mittwoch plädieren", sagt er. "Dann ist die Woche weiter aufgesplittet und man hat mehr Zeit, um neue Kräfte zu sammeln." Der Mittwoch sei für alle gut geeignet – egal, ob sie körperliche oder geistige Arbeit verrichteten.

Die Gefahr vom freien Freitag oder Montag sei, dass man völlig aus dem Rhythmus gerissen werde. Man habe das Gefühl eines verlängerten Wochenendes, einer Art Kurzurlaub. "Dadurch stresst man sich aber nochmal mehr, weil man Tanten und Onkel besuchen, in den Freizeitpark fahren und am besten noch einen Städtetrip machen will", erklärt Ulrich Reinhardt. Man müsse in der Freizeit frei von und nicht frei für etwas sein.

1967 wurde in Deutschland die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Dies war bis dato die letzte Arbeitszeitverkürzung.

"Die Vier-Tage-Woche ist eigentlich überfällig und würde dem Zeitgeist entsprechen", sagt der Forscher. Er hinterfrage in dieser Hinsicht auch den Nutzen der Digitalisierung. Für vieles würden Menschen nicht mehr gebraucht – die Konsequenz daraus könne nicht sein, dass sie genauso viel arbeiten wie früher.