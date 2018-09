Wenn das Telefon klingelt, dann muss es ganz schnell gehen. Egal, was war: Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sind hauptberuflich in Eile, immer könnten Sekunden darüber entscheiden, ob ein Mensch weiterlebt oder stirbt.



Das klingt aufregend. Aber ist der Job ein Abenteuer? Wie gehen Rettungskräfte damit um, wenn sie jemandem nicht mehr helfen können? Was mögen sie an ihrem Beruf?