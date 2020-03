Ich bin dankbar dafür, dass ich mich in meinem Alltag finanziell bisher nicht großartig einschränken musste. Ich kann meine Miete bezahlen, meine Versicherungen und meinen Büroplatz, ich gehe mit Freunden in Restaurants und fahre in den Urlaub. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben: Ich verdiene (noch) nicht genug, um am Monatsende so viel beiseitelegen zu können, dass ich langfristig entspannt leben kann. Aber zumindest habe ich einen finanziellen Puffer auf dem Konto und breche nicht gleich in Panik aus, wenn Kunden in Zahlungsverzug sind oder ein Monat mal nicht so gut läuft. Zu einem solchen Puffer würde ich allen raten, die sich selbstständig machen wollen. Denn Geld kann schnell belastend werden.

Deshalb sollten wir auch viel mehr darüber reden. Ich bin mittlerweile überzeugt: Man profitiert, wenn man sich mit anderen über Honorare austauscht, anstatt ein großes Geheimnis daraus zu machen. Nur so bekommt man ein Gefühl dafür. Wenn ich langfristig erfolgreich sein will, muss ich in meinem kleinen Rahmen Unternehmerinnengeist besitzen und "Nein" sagen können, wenn mich ein Auftrag zwar inhaltlich reizt, aber nicht genug Geld bringt. Genauso andersherum: wenn etwas finanziell reizvoll ist, aber nicht zu meiner Marke passt.

4 Ich habe auch die Schattenseiten von Arbeit gesehen.

So schön und aufregend das alles ist: In den vergangenen zwölf Monaten habe ich auch erfahren, wie wenig Empathie und Respekt Freiberuflerinnen mitunter entgegengebracht wird. Es gab Momente, in denen habe ich an meinem Auftreten und Können gezweifelt, weil ich entweder gar keine Rückmeldung bekommen habe, mit einem unterkühlten Satz abgespeist wurde oder mir zwar abgesagt, meine Themenidee aber geklaut wurde. Ich musste erst lernen, damit umzugehen, aber letztendlich bin ich daran gewachsen und stärker geworden.

Es gibt immer noch Tage, da bin ich genervt, weil ich wieder wegen eines Honorars nachfragen muss, obwohl ich meinen Auftrag fristgerecht abgeliefert habe. Meist lohnt es, sich in den anderen hineinzuversetzen und das Problem anzusprechen. Meiner Erfahrung nach reagieren die meisten Auftraggeber mit Verständnis und handeln relativ schnell. Seit ich selbstständig bin, habe ich auch meine eigenen Verhaltensweisen während meiner Festanstellung kritisch hinterfragt – ich glaube, ich würde nun viel sensibler mit Freiberuflern umgehen.

Mein Fazit fällt also durchaus gemischt aus.



Nach wie vor glaube ich, dass es der richtige Schritt war, mich selbstständig zu machen – auch wenn es Momente gibt, in denen ich mir die Struktur und Sicherheit einer Festanstellung zurückwünsche. Aber im Moment überwiegen für mich die positiven Erfahrungen und ich möchte es nicht missen, meine eigene Chefin zu sein!