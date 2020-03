Portale wie Check24 oder Verivox leben zum großen Teil von den Provisionen der Anbieter. Das wirkt sich gleich in mehrfacher Hinsicht auf deren Angebot aus:



1. Je höher die Provision, desto besser fürs Vergleichsportal

Je mehr Provision fließt, desto besser ist es für die Portale. Für sie ist es also von Vorteil, wenn Kunden Tarife kaufen, die den Portalen auch hohe Provisionen einspielen. Verbraucherschützer vermuten, dass die Vergleichsportale die Voreinstellungen für die Tarifsuche so wählen, dass solche Tarife möglichst weit oben in den Trefferlisten landen. Die meisten Nutzer würden diese Voreinstellungen nämlich nicht ändern: "Betrug ist das nicht, aber nach unseren Erfahrungen fühlen sich Kunden getäuscht", sagt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW. Die Portale weisen das zurück.