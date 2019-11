Viele Mütter stehen heute, wenn ihr letztgeborenes Kind die Pubertät erreicht, erst in der Mitte ihres Lebens. Das heißt, dass ein ganzes Frauenleben heute nicht mehr in der Mutterrolle aufgehen kann. Und dass wir die Lebensphase, in der wir Eltern von kleinen Kindern sein können, wieder mehr ausschöpfen sollten.

Und so kann es gehen: Sich Qualifikationen zulegen, die wirklich gefragt sind – und immer die Frage im Kopf behalten: Wie werde ich eine knappe Ressource? In den Jahren des Berufseinstiegs richtig reinhauen und ausnutzen, dass man als noch jung und flexibel ist: No attachment, no obligation. In der Familienphase die intensive Zeit mit den Kindern genießen. Und sich nicht verrückt machen lassen von beruflicher Torschlusspanik: Es gibt genug Tore, die offen bleiben.

Und: Beim Wiedereinstieg anknüpfen an das, was in Studium und Beruf vor der Familiengründung gelernt wurde. Den eigenen Qualifikationen einen zeitgemäßen Spin geben. Darauf vertrauen, dass man mit etwas Mut, Phantasie und gezielter Weiterbildung selbst nach langen Familienphasen wieder ins Geschäft kommt.