Was muss passieren, damit die Bürgerinitiative Erfolg hat?

Die Europäische Kommission hat die Bürgerinitiative am 12. November 2018 registriert. Von da an haben die Organisatorinnen und Organisatoren ein Jahr Zeit Unterschriften zu sammeln, die ihren Vorschlag unterstützen. Schaffen sie es in dieser Zeit mindestens eine Million Unterschriften aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten der EU zu erhalten, muss die Europäische Kommission in einem Zeitraum von drei Monaten entscheiden, ob sie der Aufforderung nachkommen wird oder nicht. Diese Entscheidung muss allerdings in jedem Fall begründet werden. (Europäische Komission)