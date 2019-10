bento: Wieso?

Antje: Die Begründungen reichten und reichen auch heute noch von: 'Ich will weiter in Teilzeit arbeiten, genug Zeit für Kinder und Freizeit haben', bis zu: 'Diese Konferenzen sind nicht so mein Ding, da muss man auch auf den Tisch hauen können, so bin ich nicht.'

bento: Müsste man dann nicht doch am System etwas ändern? Frauen in ihrem Selbstbewusstsein stärken?



Antje: Wir legen einen starken Fokus auf unsere Vertrauenskultur, die Sarra angesprochen hat. Es geht nicht darum, Machtwörter sprechen zu müssen, sondern gemeinsam um die besten Argumente zu ringen. Leute sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Um das zu unterstützen, erhalten Mitarbeiter wie Führungskräfte Trainings zu Selbstwirksamkeit und Kommunikation. Und das wirkt. Es kann nicht sein, dass man aufgrund seines Geschlechts, seines Alters oder seiner Herkunft kein Gehör findet.

bento: 43 Prozent der Führungskräfte bei Vaude sind Frauen. Was fehlt bis zur 50?

Antje: Das Fernziel ist auf jeden Fall 50:50. Was fehlt, sind zunächst offene Positionen in der Führung und dann gute Frauen, die sich bewerben. Wir werden trotz des Ziels immer denjenigen nehmen, der am besten auf die Stelle passt.

bento: Das ist ja eine häufig beliebte Ausrede.

Antje: Ich denke, das Ergebnis zeigt dann, ob das als Ausrede hergenommen wird, um den Status Quo zu wahren, oder ob es ein ausgewogenes Gleichgewicht gibt. Mit unseren über 40 Prozent fühle ich mich schon auf unserem Weg bestätigt.

bento: Was hat dich motiviert Sarra?

Sarra: Ich wollte Abwechslung, vorankommen und mehr aus meinem Job machen. Also habe ich noch meine Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation absolviert und im Anschluss meine Produktionsmanagerin. Das Unternehmen hat mich immer gepusht.



bento: Du hattest also Vorbilder?



Sarra: Im Unternehmen ja, aber ich habe einen ganz anderen Background als Antje. Ich bin in Friedrichshafen geboren, meine Eltern kommen aus Tunesien. Wir sind fünf Geschwister, ich habe 20 Nichten und Neffen. In der Siedlung, in der ich groß geworden bin, haben alle Väter bei einem Elektronikzulieferer gearbeitet und die Mütter blieben zu Hause, kümmerten sich um den Haushalt und die Kinder. Wir Kids haben gar nicht darüber nachgedacht, dass mehr als ein Hauptschulabschluss möglich ist.

bento: Was machst du, Antje, anders als die Männer, die mit dir in Gremien oder Treffen von Führungskräften sitzen?

Antje: Ich denke gerade an eine fest gefahrene Diskussionsrunde. Wir kamen einfach nicht voran. Auf meine Initiative hin, haben wir dann vereinbart am Ende eines jeden Tages zu sagen, wie wir das Treffen empfunden haben. Plötzlich kam heraus, dass es viel weniger inhaltliche Probleme gab, sondern Teilnehmer sich persönlich übergangen fühlten.



bento: Und diese Empathie ist typisch für Frauen?

Antje: Ich bin eigentlich gegen Geschlechterklischees, denke aber, dass Frauen aufgrund ihrer Sozialisierung häufig leichter über Gefühle und Beziehungen sprechen.

bento: Wie siehst du das, Sarra, haben auch die Frauen in deiner Generation noch zu wenig Mut?

Sarra: Ich erkenne mich da ehrlich gesagt gar nicht wieder. Wenn es eine Chance gibt, nutze ich sie. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, kämpfe ich dafür. So einfach. Ich muss auch sagen, dass ich viele männliche Freunde habe, vielleicht bin ich da anders geprägt.