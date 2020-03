Gerechtigkeit

Politik in Bayern: Wo junge Frauen um ihren Ruf fürchten

Ein Gespräch mit einer Forscherin, die mit diesen Frauen gesprochen hat.

In keinem anderen deutschen Bundesland sitzen so wenige Frauen in politischen Ämtern und Gremien wie in Bayern. Von den bayerischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind gerade einmal neun Prozent Frauen. Unter den Landräten in den Landkreisen sind es sogar nur sieben Prozent. (DER SPIEGEL)

Barbara Thiessen, Prodekanin der Fakultät für Soziale Arbeit an der Hochschule Landshut, nennt Bayern darum "das bundesweite Schlusslicht geschlechtergerechter Partizipation". Die 54-Jährige versucht herauszufinden, warum dort vor allem so wenige junge Frauen Politik machen – und wie man das ändern kann. Dafür hat sie an der Hochschule Landshut das Projekt "FRIDA" – Frauen in der Kommunalpolitik – ins Leben gerufen, das sie für den Forschungsverband "ForDemocracy" durchführt. Ihre Ergebnisse sind vor allem in Hinblick auf die Kommunalwahl in Bayern am Sonntag interessant.