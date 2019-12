Uni und Arbeit

Andreas Sundl kennt die richtige Reaktion auf die Frage: "Wann bist du endlich mit dem Studium fertig?"

Der Psychotherapeut gibt Tipps, wie Weihnachten trotz Fragen nach Studium und Karriere friedlich verlaufen kann.

Was studierst du nochmal? Verdient man in deinem Job genug Geld? Was genau tust du da eigentlich? Wer kennt sie nicht, die Lieblingsfragen der Eltern an den Feiertagen. Das restliche Jahr konnte man ihnen erfolgreich aus dem Weg gehen, an Weihnachten ist der Familienbesuch unvermeidbar.

Schon auf der Zugfahrt in die Heimat sehen wir vor unserem inneren Auge den Vater im Wohnzimmer neben dem Tannenbaum stehen, wohlwissend, dass auf seine Frage "Wann bist du eigentlich mit dem Studium fertig?" die Eskalation unterm Tannenbaum nur noch wenige Sekunden entfernt ist.

Wir haben via Instagram bento-Leserinnen und -Leser gefragt:

Welche Fragen zu eurer Karriere stellen eure Eltern auch alle Jahre wieder, auf die ihr gerne endlich die richtige Reaktion hättet?

Einige davon haben wir dem Berliner Psychotherapeuten Andreas Sundl gestellt und Tipps von ihm erhalten, wie wir dem alljährlichen Weihnachtsstreit entgehen können.

bento: Warum muss unsere Karriereplanung gerade zu Weihnachten so eine wichtige Rolle spielen?

Andreas Sundl: Da spielen zwei Faktoren mit rein. Erstens kommen erwachsene Kinder meist nicht so regelmäßig nach Hause und beschränken längere Aufenthalte auf besondere Anlässe wie Geburtstage oder eben Weihnachten. Man sitzt sich persönlich gegenüber und hat mehr Zeit als sonst für intensive Gespräche. Außerdem reflektieren wir unser eigenes Leben zum Jahresende noch einmal und kommen darüber automatisch darauf, wie es um unser familiäres Umfeld bestellt ist.

bento: Wieso fällt es vielen Eltern so schwer, einige Themen einfach mal ruhen zu lassen?

Andreas: In diesen Fragen stecken meist viel Sorge. Wir nennen das in der Psychologie die VW-Regel. Hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Die meisten Eltern wünschen sich für ihre Kinder Sicherheit. Wenn sie sich absolut nicht vorstellen können, was ihr Kind eigentlich arbeitet, sind sie verunsichert.

bento: Wir haben die Fragen unserer Leserinnen und Leser gesammelt, die sie regelmäßig von ihrer Familie gestellt bekommen. Eine davon haben Sie eben schon selbst angesprochen. Wie erkläre ich meinen Eltern verständlich, was ich eigentlich tue?

Andreas: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns je nach Beruf eine fachspezifische Sprache angeeignet haben, die Menschen außerhalb der Branche nicht zwangsläufig verstehen. Es kann also helfen, sich Gedanken zu machen, mit welchen einfachen Sätzen ich meine Tätigkeit verständlich beschreiben kann. Am besten klare Bilder verwenden, die sich jeder vorstellen kann und sich regelmäßig rückversichern, ob alles angekommen ist und nicht in lange Monologe verfallen. Wichtig ist es, nicht oberlehrerhaft rüberzukommen und dem anderen das Gefühl zu vermitteln, er sei zu doof, den Job zu verstehen.