bento: Ist Urlaub auf dem heimischen Balkon auch eine gute Option? Oder sollte man eher in eine andere Zeitzone reisen?

Gerhard Blasche: Grundsätzlich ist es besser, den Heimatort zu verlassen. Räumliche Distanz erleichtert es, auf andere Gedanken zu kommen und sich zu erholen. Man muss nicht nach Australien – auch, wenn es für junge Leute mittlerweile normaler ist, so weit weg zu reisen. Ich wohne in Wien und fahre manchmal einfach in die Berge. Die sind circa 150 Kilometer entfernt und trotzdem ist die Landschaft schon komplett anders.

bento: Wie oft sollte man sich freinehmen?

Gerhard Blasche: Alle zwei bis drei Monate sollte man mehrere Tage am Stück Urlaub haben. Fällt ein Feiertag auf einen Donnerstag, bietet es sich zum Beispiel an, einen Brückentag zu nehmen.

bento: So eine klassische Urlaubsplanung ist nicht in allen Berufen möglich. Was sollten Freelancer und Schichtarbeiter beachten?

Gerhard Blasche: Hier gilt strenggenommen dasselbe. Als Freelancer ist die Urlaubsplanung sogar noch wichtiger, da man sonst Gefahr läuft, die eigene Erholung zu vernachlässigen. Bei Schichtarbeitern empfehle ich längere Urlaubsblöcke am Stück, um länger in einem normalen Rhythmus zu verweilen.

bento: Kann man eigentlich auch zu lange Urlaub machen, sodass die positiven Effekte verpuffen?

Gerhard Blasche: Es gibt Studien darüber, dass Kinder in zwei Monaten Sommerferien hinsichtlich ihrer Lernleistung und der messbaren Intelligenz abbauen. Dieser Effekt tritt auch bei älteren Menschen auf. Fertigkeiten, die wir nicht brauchen, bauen wir ab – sowohl bei geistigen als auch bei körperlichen Tätigkeiten.

bento: Bringt ein längerer Urlaub dann zumindest mehr Erholung?

Gerhard Blasche: Nein, das ist nicht so. Nach zehn Urlaubstagen ist man in der Regel erholt. Der Effekt nutzt sich nach drei bis vier Wochen ab. Selbst nach einem Sabbathical hält die Erholung nicht länger an. Wer sich sehr lang frei nimmt, muss die Zeit mit irgendetwas nutzen, das für ihn persönlich wichtig ist – etwa die Renovierung der Wohnung oder das Lernen einer neuen Sprache. Dann ist es eine Bereicherung, ansonsten fühlt man sich häufig wieder in einem Ungleichgewicht.

bento: Wenn sie wieder zurück sind, fallen viele in eine Art "Nach-Urlaubs-Depression". Was kann man dagegen tun?

Gerhard Blasche: Der Kontrast zwischen Urlaub und Job ist groß. Ich würde empfehlen, sanft wieder einzusteigen. Wenn man am Montag wieder arbeiten muss, sollte man nicht erst am Sonntagabend aus dem Urlaub zurückkommen, sondern lieber am Freitag. Für die ersten Tage zurück im Job sollte man sich nicht zu viel vornehmen. Lieber erstmal E-Mails lesen oder Organisatorisches erledigen und keine großen Termine vereinbaren. Wer an der ersten Tagen zu viel macht, verliert den Erholungseffekt rascher.

bento: Machen wir uns heute besonderen Druck, in unserer freien Zeit unbedingt bestimmte Dinge erleben zu müssen?

Gerhard Blasche: Das würde ich so unterschreiben. Es klingt zwar abgedroschen, aber das Angebot ist auch einfach größer als bei früheren Generationen. Man kann mehr unternehmen und erwartet deswegen mehr von sich selbst. Andere waren in Australien und ich nicht? Dann muss ich da natürlich auch hin, denken viele – auch wenn das nicht stimmt.