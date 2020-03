Ja okay, im Studium musste mal die eine oder andere Notlüge sein. Unterlagen nicht pünktlich eingereicht? Sorry, der Drucker war kaputt. Zu spät in der Vorlesung? Die Bahn hatte Verspätung.

Doch diese Notlüge setzt noch einen drauf:

37 Wirtschaftsstudentinnen und -studenten der Stuttgarter Universität Hohenheim haben mitten in einer Prüfung den Saal verlassen – und danach alle ein Attest desselben Arztes vorgelegt. Die Begründung war bei allen relativ ähnlich.