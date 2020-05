Was in Berlin jahrelang undenkbar schien, ist in der Coronakrise Realität: Kein einziger Club hat geöffnet. Seit Wochen. In Hamburg, München, Köln und anderen Städten ist es das Gleiche. Clubkultur lebt von vielen Gästen, von Enge und Nähe. Dass die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert wurden, erleichtert die Situation für Betreiberinnen und Betreiber also erstmal nicht.