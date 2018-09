Wie soll das funktionieren?

Das eShot-Büro in Hamburg liegt in einem Industriegebiet außerhalb des Stadtzentrums. Kleiderstangen reihen sich in der Lagerhalle aneinander. Hinter einer Stellwand zieht sich gerade ein Model um, vor einer anderen fotografiert ein Fotograf die neuesten Looks. Fließbandarbeit in der Modeindustrie.