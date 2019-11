Es ist Feierabend und niemand geht nach Hause. Die Laptops im Büro bleiben aufgeklappt, die Überstunden häufen sich. Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland arbeitet mehr als 48 Stunden in der Woche (Statistisches Bundesamt). Besonders Führungskräfte sind davon betroffen. Sie arbeiten häufig von allen am längsten.