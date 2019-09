Future

Hippies oder Klimaaktivisten: Schafft eine Wanderuni mehr Achtsamkeit?

"Wir haben im August Pfirsiche in Thüringen essen können."

Abgenutzte Klapptische, Powerpoint-Präsentationen und stickige Seminarräume gehören zum Lernen in der Uni irgendwie dazu. In der Wanderuni funktioniert Lernen anders: Immer im April begeben sich junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren für ein halbes Jahr auf Wanderschaft. Anders als in der Uni gibt es keine Prüfungen, Hausarbeiten oder ein festes Lernziel. Es geht nicht darum, fachliche Kenntnisse zu erwerben, sondern um persönliche Weiterentwicklung. Die Teilnehmenden suchen nach eigenen Talenten, gesellschaftlichen und sozialen Konzepten und führen einen minimalistischen Lebensstil.

Viele junge Menschen entwickeln gerade rund um den Globus Ideen, um den Klimawandel zu stoppen. Kann die Lehre auf Wanderschaft dieses Denken fördern – und sollten sich alle Unis ein Beispiel daran nehmen?

2019 sind etwa 20 Teilnehmende beim "StudienGang" in Deutschland unterwegs. Die Studierenden legen vor dem Start im April ihre Lernthemen fest. Die vergangenen Jahrgänge beschäftigten sich zum Beispiel mit "Ess- und Heilpflanzen", "Gewaltfreier Kommunikation" oder auch "Was interessiert mich wirklich im Leben?". Die Studierenden gestalten den Studiengang selbst: In der Wanderuni unterrichten keine Dozenten, die Studierenden besuchen Orte oder Veranstaltungen nach eigenen Interessen – zum Beispiel das Klimacamp im Rheinland.

Eine feste Route gibt es dabei nicht, geschlafen wird meist unter freiem Himmel. Unterwegs sind die Teilnehmenden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sie trampen durch ganz Deutschland. Sie haben bereits an einer Hochschule studiert oder wollen ein Studium beginnen, haben gerade die Schule oder ein freiwilliges soziales Jahr abgeschlossen oder befinden sich mitten im Studium. Manche lernen auch auf Wanderschaft für ihre Prüfungen an der Uni.

Wir haben mit Mit-Organisator Manoel Eisenbacher, 28, über das Modell der Wanderuni gesprochen, ihn gefragt, ob man in der Natur besser lernt und was Hochschulen sich von ihnen abschauen könnten.