Im Grunde höre ich Sachen anders. Zum Beispiel diese Floskel "Meine Damen und Herren": Bis vor einigen Jahren verstand ich immer so etwas wie "Meine Damenenterren". Ich habe das auch immer so aufgeschrieben. Ich wusste nie, was das sein sollte, und keiner wusste, was ich meinte.

Als ich diesen Ausdruck einmal in einem Roman las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Erst ab diesem Zeitpunkt konnte ich das Gehörte mit dem Gelesenen in Verbindung bringen. Damals war ich Anfang 20.

Heute ist die Legasthenie kein Hindernis mehr für mich. Wenn ich einen Brief aufsetze oder eine Bewerbung schreibe, würde das keiner mehr bemerken. Ich mache nicht mehr oder weniger Fehler als jeder andere.