Fühlen

Warum Silvester KEIN Datum "wie jedes andere" ist

Ich mag Silvester – und kann die Verweigerung vieler nicht verstehen.

"Und was machst Du Silvester?" – "Ach, ist doch ein Datum, wie jedes andere. Ich gehe früh ins Bett."



Selten sagen Menschen mit so viel Stolz, dass ihnen alles egal ist und sie gegen 21 Uhr schlafen gehen wollen. An Silvester. Diese Rebellen. Woher diese Einstellung kommt, ist mir allerdings schleierhaft. Denn wenn Silvester eines nicht ist, dann ein Datum wie jedes andere.

Silvester ist Hoffnung. Neuanfang. Optimismus. Rückschau und Vorschau. Das können wir doch feiern?

Zum Jahreswechsel liegt etwas Besonderes in der Luft. Viele schauen zurück: Was lief dieses Jahr gut? Was lief gar nicht? Bin ich eigentlich glücklich?

Und viel wichtiger: Sie nutzen die Zeit, um auch nach vorn zu schauen: Möchte ich etwas an meinem Leben ändern?

Nicht ohne Grund rennen zum Jahresanfang plötzlich so viele Leute in die Fitnessstudios. Datingportale verzeichnen im Januar die besten Klickzahlen des ganzen Jahres (WUV).

Es ist eine Zeit der Veränderung. Eine Zeit des Handelns. Nicht des Schlafens.

Doch selbst wer bei der Rückschau feststellt, dass er oder sie das Vorhaben aus dem vergangenen Jahr nicht umsetzen konnte: Sollte man deshalb aufhören, sich etwas zu wünschen und Dinge verändern zu wollen? Ich denke nicht.

Ich selbst arbeite noch heute an meinen guten Vorsätzen für das Jahr 2016. Drei große Veränderungen wollte ich in meinem Leben bewirken: neue Wohnung, neuer Job, neuer Partner. Es gab viele Rückschläge. Die erste erfolgreiche Veränderung erreichte ich zum Jahreswechsel 2017, die zweite zum Jahreswechsel 2018, an der dritten arbeite ich noch heute. Aber ich bleibe dran, sammle Rückschläge – und mache weiter. Denn das ist es, worauf es ankommt.