Jedes Kind hatte früher einen Traumberuf oder eine Idee, was es später werden wollte. Doch ging dieser Traum eigentlich in Erfüllung? Am Girls & Boys-Day war ich in der bento-Redaktion zu Besuch und habe für dieses Quiz in Hamburg unterschiedliche Leute gefragt, was früher ihr Berufswunsch war – und welche Jobs sie heute haben.