Was nun? In meinem alten Job hatte ich schon gekündigt. Ich bewarb mich wieder als Einzelhandelskaufmann, jobbte in verschiedenen Firmen, aber nichts davon machte mir wirklich Spaß. Auch im Vertrieb versuchte ich mich. Doch kurz vor Ende der Probezeit fiel ich durch eine Grippe zwei Wochen aus. Prompt hatte ich die Kündigung im Briefkasten. Erneut stellt sich die Frage: Was soll ich nun machen, welcher Beruf passt zu mir?