Alexander, 29, heute Unternehmer:

Ich bin dieser Typ Mensch, dem es egal ist, ob er eine gute oder schlechte Entscheidung trifft. Ich finde: Alles ist besser, als gar keine Entscheidung zu treffen. Das Einzige, was zählt: ehrlich und aufrichtig zu bleiben.



Ich bin in den Neunziger Jahren in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Meine Mutter, alleinerziehend, sang in der Komischen Oper und war oft auf Tournee – ich war viel alleine und baute in dieser Zeit total viel Mist. In der Schule wurde ich schlechter, ich musste zweimal die Klasse wiederholen und wechselte dann auf eine Hauptschule. Anschließend machte ich eine Lehre zum Restaurantfachmann, die ich kurz vor dem Abschluss abbrach.

Träume: Die schönsten – und kitschigsten – Weisheiten als Fotostrecke: