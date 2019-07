Wie wird man Tischler?

Tischler oder Tischlerin wird man in einer dreijährigen dualen Ausbildung, die gegebenenfalls auch verkürzt werden kann. Den einen Teil absolviert der Lehrling in einem Betrieb, den anderen an der Berufsschule. Die Ausbildung kann man bereits mit einem Hauptschulabschluss machen.

In der Ausbildung verdient ein/e Azubi in allen drei Lehrjahren deutlich unter 1000 Euro. Nach Erhalt des Gesellenbriefs – also nach Abschluss der Ausbildung – variiert das Gehalt je nach Betrieb, indem man arbeitet, und Länge der Betriebszugehörigkeit. (Ausbildung.de)

Wie bei vielen Handwerksberufen herrscht auch bei der Tischlerei Fachkräftemangel: Die Zahl der Auszubildenden hat sich in den vergangenen 15 Jahren fast halbiert. Denn immer mehr junge Menschen studieren, gleichzeitig bilden immer weniger Betriebe aus, weil der Prozess zeitintensiv und teuer ist. (Fachmagazin dds)