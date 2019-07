Gerechtigkeit

Plötzlich unterstützt Horst Seehofer Seenotrettung im Mittelmeer – warum das heuchlerisch ist

Im vergangenen Sommer wollte er Retter noch "zur Rechenschaft" ziehen.

Am Sonntagabend durfte das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 65 Geflüchteten an Bord in Malta anlegen. Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte es ausdrücklich, dass Malta die Menschen ins Land ließ – und bot von sich aus die Aufnahme von Geretteten an. Für die Zukunft forderte er für solche Fälle einen "tragfähigen und funktionierenden Mechanismus", an dem die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten "mit Hochdruck" arbeiten müssten. (Süddeutsche)

Kurz zuvor hatte Seehofer einen Streit mit Italiens Innenminister Matteo Salvini angefangen. Seehofer hatte seinen italienischen Amtskollegen aufgefordert, Häfen für Seenotretter zu öffnen. Das sind sehr ungewohnte Töne für den Bundesinnenminister, der Salvini bislang vor allem als Partner in der Migrationspolitik gesehen hatte.

Wenn sich Horst Seehofer jetzt für die Seenotrettung stark machen will, ist das ein gutes Zeichen. Doch nach seinem Verhalten in der Vergangenheit ist es vor allem auch eines: heuchlerisch.

Erinnern wir uns an den Sommer 2018: Das Rettungsschiff "Lifeline" mit 230 Geflüchteten an Bord kreuzte tagelang auf dem Mittelmeer umher. Italien verweigerte dem Schiff die Einfahrt in einen Hafen, Spanien machte dicht und auch Malta stellte sich zunächst quer. Mehrere Bundesländer zeigten sich bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen, dafür musste aber erst einmal Seehofer zustimmen. Doch das tat er nicht.

Stattdessen stellte Seehofer Bedingungen für eine Aufnahme der Geflüchteten: Die "Lifeline" müsse in Malta festgesetzt werden und die Besatzung "zur Rechenschaft" gezogen werden, forderte er. Genau das geschah schließlich auch – und dennoch sah Seehofer letztlich keinen Anlass, Geflüchtete aufzunehmen. (bento)

Kurz danach traf sich Seehofer mit Salvini und seinem österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl von der FPÖ – ein Spitzentreffen der Rechtspopulisten sozusagen. Damals herrschte noch Einigkeit zwischen Seehofer und Salvini. Ihr Ziel: Wer kein Recht auf Schutz habe, solle in Zukunft gar nicht erst europäischen Boden betreten dürfen (tagesschau.de). In einem Interview behauptete Seehofer zudem, er habe Informationen aus Italien, wonach sich "Hunderttausende Flüchtlinge" in Bewegung setzen würden (rnz.de). Doch dazu kam es nie – tatsächlich nahm die Zahl der Menschen, die den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagten, immer weiter ab.