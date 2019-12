Patrick: Wenn man in diesem Job arbeitet, passieren regelmäßig unerfreuliche Dinge. Stark alkoholisierte Gäste finde ich unangenehm. Einmal wollte jemand betrunken mit einer Maß Bier mitfahren, die er schon beim Einsteigen halb über sich vergossen hat. Ich musste dann darüber diskutieren, warum das Glas draußen bleiben soll. Man muss in solchen Situationen stark aufpassen, was man erwidert und versuchen ruhig zu bleiben, weil die Stimmung schnell kippen kann und Gäste im schlimmsten Fall aggressiv werden.

bento: Musst du solche Kunden denn überhaupt mitnehmen?

Patrick: Nicht, wenn sie zu betrunken sind. Es gibt eine Funktion in der App, über die man Gäste melden und sperren lassen kann. Trotzdem ist es immer Ermessenssache und man will ja Geld verdienen. Übrigens verfügen unsere Fahrzeuge auch über Kotztüten – falls die Not mal groß ist.