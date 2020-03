Fühlen

WG mit dem Ex: Kann das funktionieren?

Nach der Trennung zusammenwohnen: Fluch oder Segen für die "Beziehung danach"?

Nach einer Trennung will man vor allem eines: so schnell wie möglich getrennte Wege gehen. Dem anderen bloß nicht mehr jeden Tag in die Augen sehen müssen. Vor allem nicht, wenn er oder sie einem das Herz gebrochen hat.

Aber für diejenigen, die bislang eine Wohnung teilen, ist dieser Schritt meist nicht so einfach. Gerade in vielen Großstädten ist es schwer, schnell eine neue Wohnung zu finden. Oder man ist sogar finanziell voneinander abhängig, vielleicht ist auch die emotionale Bindung noch so groß, dass die räumliche Trennung schwerfällt.

Doch kann eine Wohngemeinschaft mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin überhaupt funktionieren?

Lässt sich auf dem Weg vielleicht sogar die Basis für eine Freundschaft legen – oder macht das Zusammenleben nach einer Trennung alles noch schwerer?



Paartherapeutin Vera Matt kennt den Wunsch von Ex-Paaren, nach der Trennung zumindest räumlich noch zusammenbleiben zu wollen. Neben wirtschaftlichen Gründen hätten einige ihrer Klienten unter anderem große Angst vor dem Alleinsein. "Es gibt Partner, denen sind zwar ganz wichtige Bestandteile in ihrer Liebesbeziehung abhandengekommen, aber die harmonieren in ihrer Alltagsbewältigung so gut zusammen, dass sie sehr aneinander klammern", sagt sie.