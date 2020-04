Für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, also beispielsweise Ärzte, Apotheker oder Zugführer sind, gibt es eine Notbetreuung an unserer Schule, die teile ich mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Gerade betreuen wir drei Schüler. Den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten ist nicht immer leicht. Gerade die Kinder der ersten und zweiten Klassen wissen oft nicht mal, wie viel eineinhalb Meter sind.

Für meine Schüler wünsche ich mir, dass der Unterricht bald weitergeht. Das wäre am fairsten. Man weiß schließlich nicht, wie es bei ihnen zu Hause aussieht, ob sie gute oder schlechte Voraussetzungen zum Lernen haben. Bei uns kommen zuerst die Viertklässler zurück, weil für sie der Übertritt an eine weiterführende Schule ansteht. Ihnen kann man die Hygienevorschriften auch am einfachsten vermitteln. Für die Eltern wäre wichtig, dass es schnell klare Pläne von Bund und Ländern gibt, wie es weitergeht."



Can, 24, Kioskbesitzer